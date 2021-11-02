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日擬鬆綁邊境 外交部爭取相互認證疫苗接種證明

聯合報 / 記者張加／即時報導
台灣日本關係協會秘書長周學佑。圖／截自外交部線上例行新聞說明會
台灣日本關係協會秘書長周學佑。圖／截自外交部線上例行新聞說明會

有關日媒報導，日本政府考慮本月內鬆綁因新冠肺炎疫情而實施的邊境措施，台灣日本關係協會秘書長周學佑指出，將與日本台灣交流協會密切聯繫，另積極爭取國際疫苗接種證明相互認證。

周學佑今天在外交部線上例行新聞說明會表示，目前日本政府尚未對此正式公告具體的實施辦法，未來外交部將與日本台灣交流協會密切聯繫，並請交協適時公告；另有關疫苗接種類別的認定，外交部也將配合中央防疫指揮中心的專業判斷與邊境管制措施，協助雙方醫療專業主管機關建立對話平台，積極爭取國際疫苗接種證明的相互認證。

此外，新任的亞太司司長周民淦指出，越南政府目前認可的疫苗廠牌仍僅限於包括世界衛生組織認可、美國CDC、歐盟藥品管理局批准，或已向越南政府申請註冊獲得核准的疫苗廠牌，但高端尚未向越南政府提出申請註冊，所以若國人持接種高端疫苗的接種證明文件入越南，可能沒辦法順利申請縮短集中隔離天數。

周民淦表示，外交部與我駐越南代表處已經將向越南政府申請疫苗核准使用的流程等相關規定，提供我國衛福部等單位參考；若高端公司有意向越南政府申請註冊，外交部與我駐處，會提供相關的必要協助。

根據日媒報導，日本政府已開始考慮鬆綁因新冠疫情而實施邊境措施，目前原則上全面暫停的外國人入境，將放寬以商務為目的的短期停留，以及留學生、技能實習生，可望這個月內開始實施。觀光客入境仍被排除在這波鬆綁之外。

日本政府目前邊境管制措施規定，入境日本必須居隔14日，上個月一度放寬，自日方承認疫苗護照國家入境者，居隔可縮短為10日；未來以短期商務為目的的入境者，居隔可能從10日進一步縮短到最短3日。不過，台灣並不在日本承認疫苗護照的適用對象。

新冠肺炎 COVID-19

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