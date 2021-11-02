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引曼德拉名言 蘇揆：不啟戰但一定備戰

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
記者曾吉松／攝影
記者曾吉松／攝影

國民黨立委傅崐萁今天在立法院質詢時提及，執政黨不斷抗中，兩岸若要交戰，有多少孩子要戰死沙場？行政院長蘇貞昌答詢時引用南非前總統曼德拉語錄表示，「我們不主動啟戰，但一定備戰，」任何一國家包括中國，想併吞、侵略台灣任何一寸領土，任何一個國民他們都保護，要讓妄想的人不能輕易得逞。

傅崐萁指出，隨著兩岸關係惡化，一旦55％傳產銷往中國大陸若受高關稅影響，IT產業競爭力又逐漸被追上，政府是否做好風險分散的準備？

蘇貞昌表示，「如果天空是黑暗的，那就摸黑生存，如果聲音是危險的，那就保持緘默；但不要在黑暗久了，就為黑暗辯護，不要嘲笑那比你勇敢有熱情的人。我們可以謙卑如塵土，但不能扭曲如蛆蟲。」台灣絕不主動啟戰，但一定備戰，任何一國家包括中國，想併吞侵略台灣任何一寸領土，任何一個國民政府都保護，他們要讓妄想的人不能輕易得逞，但也要讓為他講話的人知道輕重。

傅崐萁隨即表示「院長現在不是開庭，沒有要你答辯，」他是問當戰爭前奏，要考量衝突成本，經濟準備好了沒有、口袋裡有多少籌碼？

蘇貞昌表示，1932年到1936年納粹德國張牙舞爪，法國、英國主張綏靖主義，英國國會也有很多議員說要和平，換來的只有戰爭，最後是英國人努力，才保護自己。「知古以鑑今，請委員看看當年的法國英國和德國。」

傅崐萁 蘇貞昌

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