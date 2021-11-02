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下屆總統民調高居第二 綠議員喊話要侯友宜留在新北

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
針對美麗島高民調，侯友宜僅表示，最重要的還是把握當下，努力做事。記者張睿廷／攝影
針對美麗島高民調，侯友宜僅表示，最重要的還是把握當下，努力做事。記者張睿廷／攝影

美麗島電子報最新民調在「誰最適合做我們下一屆總統」項目中，新北市長侯友宜獲得23.3%支持度。新北市議員張錦豪今日在議會總質詢時詢問侯友宜是否會繼續留在新北市擔任市長；侯友宜回應，會把握當下努力做事，在任何地方為人民做事都很值得。

此次民調中，侯友宜在「誰最適合做我們下一屆總統」獲得高民調支持，領先國民黨主席朱立倫，僅次於副總統賴清德。

張錦豪表示，不管是自己，還是民眾，都很希望侯友宜能留在新北市擔任市長，而不是推派副市長出來參選新北市長。

侯友宜僅回應，會把握當下努力做事，用務實態度為市民做事都很值得，民調高低不是重點，最重要的還是希望議員能代替民眾告訴他，還有哪裡做不好，哪裡有盲點，哪裡能做得更多。

侯友宜 民調 朱立倫

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