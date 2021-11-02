美軍在台說破等於挑釁？綠委點出關鍵在這裡

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聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
蔡英文總統上周公開證實美軍在台協訓國軍。圖／取自中華海軍陸戰隊臉書粉絲專頁
蔡英文總統上周公開證實美軍在台協訓國軍。圖／取自中華海軍陸戰隊臉書粉絲專頁

蔡英文總統上周公開證實美軍在台協訓國軍後，傳出對岸早已知道，美中兩國對此心照不宣，說破就是「企圖挑釁大陸」。民進黨立委羅致政指出，台灣跟美國軍事的加強跟合作，絕對是必要，至於對岸事先知道或不知道，其實不是重點，重點台美關係在軍事的合作，絕對有它的迫切性跟必要性，樂於看到總統在談完後，美方沒有去否認這個現實的存在。

羅致政說，台美之間有非常良好的默契，也認為這樣的一個事實呈現出來，也能夠提振我們人民信心和對台美關係發展的期待。

民進黨立委王定宇指出，中國指出「說破美軍在台灣就是挑釁」，中國用飛機、軍艦、飛彈威脅台灣不叫挑釁，努力保衛自己的叫做挑釁，「這種鬼道理大概只有中共說的出來」，在台灣若是有人附和這種說法，就是標準的「飼老鼠咬布袋」。

王定宇表示，將台美軍事合作檯面化，不是台灣單方面的宣佈，而是台美共同的決定、共同的宣佈，原因就是因應中國對台灣日益升高的威脅。

美軍 民進黨 國軍

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