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蘇揆：國民黨反萊豬 要鎖死台灣、讓中國高興

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌。 記者曾吉松／攝影
行政院長蘇貞昌。 記者曾吉松／攝影

國民黨積極宣傳反萊豬公投，並質疑政府將「反萊豬」營造成「反美豬」。行政院長蘇貞昌今天在立法院受訪時反批，國民黨一直反對萊豬進口，不但矛盾，並且要鎖死台灣，讓台灣走不出去，讓台灣不能加入CPTPP，讓中國早一點加入、讓中國高興。

蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，國民黨開放萊牛自己也吃牛肉，卻反對萊豬，他們認為很矛盾，含萊克多巴胺符合國際標準的豬肉，美國人吃了幾十年，AIT處長說他自己吃、也讓孩子吃，所以美國人不是自己不吃、賣到台灣來。

蘇貞昌說，全世界100多個國家也接受含萊劑安全標準的豬肉，尤其CPTPP的11個會員國，也都准進口萊豬，所以政府的國際貿易政策是要走出國際，他呼籲大家，要讓台灣能走向國際、自由貿易，政府一定會把關，符合國際標準，請大家放心，也不能像國民黨主席朱立倫把美國豬肉講成毒豬肉，還說要親美，這種做法會大大影響台灣和美國之間的關係。

公投 蘇貞昌 萊豬

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