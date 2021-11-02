蘇貞昌又喊抗中保台 孫大千酸：沒常識更不常看電視

民進黨公投說明會10月31日在桃園區三民運動公園登場，行政院長蘇貞昌在台上開講，批評親中勢力現在就是跟中國唱和，中國最希望台灣不加入CPTPP，中國最希望台灣外交走不出去。

對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，蘇貞昌實在是沒有知識，也沒有常識，更不常看電視。

孫大千反問三個問題，自從川普宣布退出TPP之後，美國至今仍然不是CPTPP的成員國，也沒有否決權。台灣禁止萊豬進口，只是台美之間的貿易問題，和台灣是否能夠加入CPTPP有什麼關係？

孫大千指出，全球有將近160個國家都是嚴格限制含有萊克多巴胺肉品進口，包括對於食品安全標準最嚴格的歐盟，歐盟成員國更是美國長久以來最重要的盟邦，難道歐盟全部都反美嗎？

孫大千表示，全球有將近半數的國家都堅持對於含有萊克多巴胺肉品的禁令，按照蘇貞昌的邏輯，難道這些國家都沒有辦法走入國際社會嗎？