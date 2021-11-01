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銷陸食品新制昨截止送件 食藥署說不出多少業者送件

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
中國大陸進口食品新制明年元旦生效，食藥署、農委會與經濟部曾於十月中旬舉行記者會說明。記者曾吉松／攝影
中國大陸進口食品新制明年元旦生效，食藥署、農委會與經濟部曾於十月中旬舉行記者會說明。記者曾吉松／攝影

明年元旦起，十八類特定食品須取得出口方主管機關推薦才能進口中國大陸，食藥署指10月13日收到中國大陸信函，要求各國於10月31日前完成遞件。對於最新進度，衛福部食藥署僅表示，已依據中國海關新規定，將蒐集到的業者填報資料，循兩岸管道送達；但有多少業者已完成申請，則不願多做回應。

中國大陸四月公布進口食品新制，要求所有國家或地區，只要進口食品至中國大陸，須由所屬國家或地區統一送件申請註冊，明年元旦生效。過去僅四類業者需申請，此次新增14類，包括鳳梨酥、植物油、保健食品等。

當時食藥署長吳秀梅表示，國內受影響食品業者估計至少有幾萬家。食藥署原呼籲業者22日前，至食藥署官網專區完成註冊，但截至23日凌晨，僅有529家完成註冊，因此食藥署宣布延長收件至10月29日。

中國大陸要求各國於昨天完成遞件，對於我國最後有多少業者完成申請，食藥署不願對外說明，僅表示11月1日後，18類產品的製造業者仍然可以提出申請註冊，食藥署會協助註冊及提交給中國海關。

食藥署 海關

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