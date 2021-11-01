朱立倫會見英國駐台代表 強調年底公投深化台灣民主
國民黨主席朱立倫今天在中央黨部會見英國駐台辦事處代表鄧元翰John Dennis、副代表嚴濤暮Tom Burn、政治處處長文志康 Leon Man等人；朱與鄧元翰暢談一小時，會中提到我國年底公投案等議題。朱立倫表示，台灣人民會用公投充分表達民意，這也是台灣深化民主的一次投票。
朱立倫也與加拿大駐台辦事處代表芮喬丹Jordan Reeves、政經暨公共事務處處長呂明銳Martin Laflamme、副處長阮明輝Huy Nguyen等共進午餐；會中雙方特別對能源轉型議題交換意見，並談及能源已經不只是環境議題，更是經濟及國家安全問題。芮喬丹還特別準備寫上中文「恭喜」二字的蛋糕送給朱立倫，期待國民黨與加拿大持續深化連結與情誼。
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