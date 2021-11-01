進口萊豬肉變不見？ 民團促監院監督

「蘇院長說進口萊豬數據公開透明化，怎麼我們拿衛福部豬肉儀表板和財政部海關統計數字比對，每個月都差了10多萬公斤？」民間團體「反萊豬.大眾走」聯盟召集人陳思宇召集醫師、觀光夜市業者，1日到監察院陳情，控政府官員瀆職，損害民眾健康，要求監督萊豬進口真實數量。

政府自1月1日檢驗開放萊豬進口迄今已10個月的情形，民團卻發現各機關資訊未統整也不夠公開透明、檢驗量能不足等問題，質疑蘇貞昌院長的食安承諾跳票。「反萊豬.大眾走」聯盟邀請蘇偉碩醫師、許峻鳴律師、士林夜市文創協會理事長李貞儀、副理事長林致兵等至監察院前送交陳情書。

每月至少差10公斤

「反萊豬.大眾走」聯盟召集人陳思宇指出，今年1月蘇貞昌公開說豬肉儀錶板要公開透明，讓民眾可以吃得安心；但他拿出7、8月財政部關務署進出口海關統計和衛福部食藥署公布的豬肉儀表板數字做比對，居然7月誤差12萬8740公斤，8月也少了10萬920公斤。

陳思宇指出，就算完全整列、扣除兩個有疑慮的貨號，還是對不起來。聯盟質疑「豬肉跑到哪裡去？這樣的豬肉儀錶板有參考價值嗎？」且豬肉儀表板只提供累計數字，而非單日進口數字，無法回溯，讓人無從比對，「政府只做半套，看不出有公開透明！」

刻意製造困難？

食藥署北區管理中心副主任林旭陽對此解釋，進口豬肉來到台灣必須過三關，第一關是食藥署，第二關是防檢局，第三關才是關務署，肉品在取得食藥署的食安許可證後，過7至8天才來關務署領貨，因此民眾於食藥署「邊境查驗自動化資訊管理系統」中所查詢到的資訊，可能有7至8天的時間差。

食安守護律師許峻鳴律師質疑，政府不整合各網站資訊，是只想交差、應付心態，還是刻意製造困難、讓人不易了解？士林夜市文創協會理事長李貞儀表示：「毒豬就是毒豬，把關人民健康就是政府的責任，政府要人民不知不覺吃了萊豬，這根本是自殺性行為！」

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