顏若芳辭民進黨新聞部主任 回基層拚2022市議員
2022地方選舉逼近，民進黨中央黨部也有最新人事異動，新聞輿情部主任顏若芳已辭職，暫由副主任蘇芳禾代理。黨內盛傳顏若芳將回到台北市中山、大同區拚議員初選，對此她今天未否認，她表示，會先回到基層幫忙拚年底公投。
台北市中山、大同區競爭非常激烈，2018年該選區最高票由國民黨議員陳炳甫以2萬2211票拿下，但上一屆得票超過2萬5000票的民進黨資深議員王世堅與梁文傑均未破2萬票，顏若芳則被黨內新人陳怡君擠下，以235票的微小差距意外成為落選頭。
2018年顏若芳爭取連任未果，隨後到中央黨部擔任青年部主任及前黨主席卓榮泰特助，2020蔡英文總統連任並回鍋黨主席後，顏若芳擔任新聞部主任及黨發言人。
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