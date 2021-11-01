獨／陳柏惟下一步？支持者點名PK江啟臣 基進：未討論

桃園市前市議員王浩宇被罷免後，選罷法中「4年內不得為同一公職候選人」規定引發討論，中選會上周五公布的會議紀錄說明，以「同一選舉區公職人員」為認定標準，等同王浩宇可再選2022年桃園市其他選區的議員，剛被罷免的台灣基進前立委陳柏惟也可再戰2024台中其他選區的立委。據了解，有陳柏惟後援會成員已喊出，希望陳柏惟繼續參選2024年台中立委，對決國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔，陳柏惟團隊執行長李雨蓁則回應，尚未就此事進行討論，現階段仍以補選為重。

根據中央選舉委員會第563次委員會議紀錄，行政院政委羅秉成9月1日召開研商「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」、「公民投票法」部分條文修正草案及「全國性公民投票不在籍投票法」草案相關議題會議，其中針對選罷法第92條有關罷免案通過者被罷免人4年內不得為同一公職人員候選人規定，基於人民參政權宜採限制最小為原則，決議採內政部意見以「同一選舉區公職人員」為認定標準，並請內政部納入修法範圍。

消息傳出後，桃園市議員王浩宇昨在臉書表示，一直以為不能選桃園市議員，但接獲通知下屆就可以繼續參選桃園市議員，雖然民調顯示在桃園、平鎮，甚至楊梅都有勝選可能，「但我對桃園其實是蠻失望的，因此會留在高雄參選」。

同樣被罷免的前立委陳柏惟，下一步動向備受關注，原傳出陳柏惟可能回家鄉高雄市參選2022年市議員，但陳柏惟日前表態將落腳台中，持續服務選民，在中選會最新說明出爐後，不少陳柏惟後援會的支持者便向基進喊話，希望陳柏惟繼續參選2024年台中第8選區或第3選區立委，對決國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔。

陳柏惟團隊執行長李雨蓁證實，確實有不少網友及支持者表達此心聲，不過目前團隊並未進行相關評估及討論，現階段重點仍為補選選戰，她也呼籲支持者，先一起把補選守下來。

另外，本周三民進黨中執會預計通過徵召前立委林靜儀參與中二選區立委補選，李雨蓁表示，與民進黨一直都有共識，會共同推出最強人選參與補選，但由於基進目前戶籍在中二選區的人不多，較無適合人選，等待民進黨周三確認人選後，當天便會與民進黨進行討論，確認共推人選。