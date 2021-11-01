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公務員兼職有解？「麟洋配」代言受限 考試院承諾近期提修法
羽球男雙王齊麟、李洋「麟洋配」東奧奪金，被企業相中代言卻因公營事業員工身分受限，立委籲儘速修法，考試院秘書長劉建忻今在立院表示，「公務員服務法」的全盤修正已在考試院審查完，預計這個月內可提出。
立法院司法及法制委員會今天邀劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫及備詢。
國民黨立委林奕華提出「麟洋配」代言卡關問題，劉建忻表示，公務員服務法對象必須全盤思考，不會只針對「麟洋」或運動員，但處理後的確可幫助他們，只是全盤修正也許會花比較久的時間。
劉建忻說，有關公務員服務法的全盤修正，考試院審查會已經開完，應該這個月內可以提出。
「麟洋配」被企業相中代言商品，但因兩人為土地銀行員工，具公務員身分，受公務員服務法內「不得兼職與經營商業」限制，恐難與企業合作；雖然相關單位提出解套方案，但不少立委認為，不該只鬆綁個案，應全面檢討公務員服務法。
此外，立委鄭麗文關心台灣資安人力不足的問題，以目前的待遇與考試方式，無法延攬到國家真正需要的資安人才，要求提出具體可行的方案；劉建忻則說，這幾個月與相關單位都有針對資安人力討論，考試院是否針對資安人才做特別類科的考試，在過程中也有提到。
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