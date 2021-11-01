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公務員兼職有解？「麟洋配」代言受限 考試院承諾近期提修法

聯合報 / 記者張加／即時報導
圖為土地銀行昨發行麟洋羽球認同卡。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
圖為土地銀行昨發行麟洋羽球認同卡。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

羽球男雙王齊麟、李洋「麟洋配」東奧奪金，被企業相中代言卻因公營事業員工身分受限，立委籲儘速修法，考試院秘書長劉建忻今在立院表示，「公務員服務法」的全盤修正已在考試院審查完，預計這個月內可提出。

立法院司法及法制委員會今天邀劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫及備詢。

國民黨立委林奕華提出「麟洋配」代言卡關問題，劉建忻表示，公務員服務法對象必須全盤思考，不會只針對「麟洋」或運動員，但處理後的確可幫助他們，只是全盤修正也許會花比較久的時間。

劉建忻說，有關公務員服務法的全盤修正，考試院審查會已經開完，應該這個月內可以提出。

「麟洋配」被企業相中代言商品，但因兩人為土地銀行員工，具公務員身分，受公務員服務法內「不得兼職與經營商業」限制，恐難與企業合作；雖然相關單位提出解套方案，但不少立委認為，不該只鬆綁個案，應全面檢討公務員服務法。

此外，立委鄭麗文關心台灣資安人力不足的問題，以目前的待遇與考試方式，無法延攬到國家真正需要的資安人才，要求提出具體可行的方案；劉建忻則說，這幾個月與相關單位都有針對資安人力討論，考試院是否針對資安人才做特別類科的考試，在過程中也有提到。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻等人報告業務概況並備質詢。記者張加／攝影
立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻等人報告業務概況並備質詢。記者張加／攝影

公務員 劉建忻 考試院

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