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民進黨反公投Logo抄襲？ 王鴻薇質疑「大內宣變大抄襲」

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇說，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已。圖／引用自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇說，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已。圖／引用自王鴻薇臉書

年底公投，民進黨啟動「4個不同意，台灣更有力」公民投票說明會，國民黨台北市議員王鴻薇今天質疑，民進黨全黨上下動起來，全面反對年底四項公投，議員也質疑，民進黨還專門設計了主視覺圖像，但這個圖案，卻疑似抄襲澳洲某家公司的Logo。

王鴻薇說，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已。

王鴻薇表示，抄會計公司的Logo，民進黨是在暗示自己真的很會算嗎？堂堂執政黨，花了5800萬預算，結果Logo疑似抄襲，太囧了吧！

台北市議員王鴻薇說，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已。圖／引用自王鴻薇臉書
台北市議員王鴻薇說，民進黨這個圖案看起來跟澳洲一家會計公司的Logo還真像，不管是色系、線條角度，只是改了一點邊角而已。圖／引用自王鴻薇臉書

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