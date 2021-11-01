爭取參選松信選區議員 北市副發言人魏佑任新粉專上線

2022選戰倒數，台北市長柯文哲的台灣民眾黨本周將公布首波議員參選名單，爭取參選台北市松山信義選區的北市府副發言人魏佑任也成立新臉書粉專，魏佑任首篇貼文提到，11月1日走入第一線， 作伙拼城市價值實現。

魏佑任說，他很喜歡看電影，尤其這幾年的國片，很多作品都令人驚艷。去年金馬57同時榮獲最佳女主角及女配角的淑芳阿姨，這句話很令人感動「因為我的一生，我是演員，我不是明星，只要你們能記得還有一個陳淑芳，哪怕是一場戲、一句話，我都會演，我不會挑角色的。」

魏佑任說，認分、踏實、做什麼像什麼，這就是典型的「臺灣精神」。進入市府服務後，他經歷過不同的角色，也用盡全力在每個角色中付出及學習。不論幕僚身分參與各項市政工作，或是轉任副發言人，隨柯市長及黃副市長走入鄰里、傾聽民意及思考城市的規畫，都努力朝著這句話的精神在前進！

魏佑任說，很開心個人的粉絲專頁在今天正式上線，不僅與大家的互動將更為便利，也幫助可以共同討論關於市政的想像及思考，讓台北更好、台灣更好！