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2022暖身 學姐新粉專上線：你好！我是黃瀞瑩

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副發言人黃瀞瑩。圖／聯合報系資料照
台北市副發言人黃瀞瑩。圖／聯合報系資料照

距離2022台北市議員選戰倒數一年，繼台北市政府前副發言人林珍羽請辭副發言人職務拚明年選戰後，北市府現任副發言人學姐黃瀞瑩今天全新的個人臉書粉專「台北有姐、服務有解」也上線，短短上線兩小時，已吸引數千會員數追蹤，黃瀞瑩首篇貼文說「大家都叫我學姐，這次我想說『你好！我是黃瀞瑩。』」

黃瀞瑩說，她知道往後這個個人臉書粉專平台的立場，可能會不斷地被挑戰、被質疑，但沒有關係。說出自己內心的想法並不可恥，最怕的是把想法放在心裡，卻因他人不敢說出。不需要透過複誦別人的理念，來驗證自己對這塊土地的認同；不需要用單一顏色的眼鏡，來看這個彩色的世界。

黃瀞瑩提到，「加入柯團隊的這四年來，我始終相信親眼看見的，也時時提醒自己，莫忘初衷，千萬別成為你我口中厭惡的大人」。「一個人走得快，一群人走得遠，今天的我，希望你能繼續成為我的夥伴。」

黃瀞瑩臉書粉專也寫到「最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對各種挫折打擊，卻沒有失去對人事的熱情。」並在首篇貼文中標註「粉絲專頁正式成立」、「全新開始。」

黃瀞瑩 北市

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