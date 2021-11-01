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影／認沒當兵 何博文揭傷疤嗆侯友宜：拿刀槍才愛台？

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
新北市議員何博文痛批侯友宜，「政治攻防來來去去難免，但是要有一點人性，不要那麼卑劣！」。圖／擷取自寶島聯播網YouTube頻道
新北市議員何博文痛批侯友宜，「政治攻防來來去去難免，但是要有一點人性，不要那麼卑劣！」。圖／擷取自寶島聯播網YouTube頻道

新北市議員何博文近日在議會質詢時，要求侯友宜對共機擾台一事表態，雙方互嗆，遭網友起底沒服過兵役，今(1)日何博文上資深媒體人周玉蔻電台專訪提及此事，何表示「政治攻防來來去去難免，但是要有一點人性，不要那麼卑劣！」，反嗆「難道愛台灣、捍衛台灣，只有軍人和警察？其他國民都不能愛台灣嗎？難道只有拿刀、拿槍才是愛台灣？才是勇敢嗎？」

何博文說，侯友宜事後接受媒體訪問又重踹他一腳，侯說每個人都應該用行動來愛台灣，不是用嘴巴講。此話一出，許多人打電話到服務處痛批，「你沒當兵，你跟人家講什麼愛台灣」，「你沒有當兵，你憑什麼質疑侯友宜」，難道愛台灣、捍衛台灣，只有軍人和警察？其他國民都不能愛台灣嗎？難道只有拿刀、拿槍才是愛台灣？才是勇敢嗎？喊話侯友宜，「你現在是侯市長，你不是侯探長，不是說動刀、動槍才是表現你的勇敢，現在侯市長展現的勇敢，應該是在於對政治決斷跟政治價值的擔當」。

何博文說，侯友宜一定是覺得他因體重過重閃躲兵役，但事實上真的不是。小時候開過刀是個人隱私，但我質疑你的是公眾議題，這一連串下來都讓我覺得說，你的出手真的也太狠、太卑劣，我坦坦蕩蕩，不是閃避兵役，因為小時候父母因為疏於了解我心臟的問題，到青少年時期，活動量比較大，出現藍指甲，Blue Baby的症狀，一度昏厥才發現很嚴重，醫生表示，再慢一點就會合併肺高壓，甚至連肺臟都要移植，鬼門關前走了一趟。自己最難為情，最痛的部分，我都坦坦蕩蕩露出來給大家看，證明我沒有當兵不是逃兵，也不是像過去國民黨一些權貴閃避兵役。

侯友宜

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