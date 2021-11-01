陳長謙獲總統科學獎 蔡英文感謝對生技發展貢獻

總統府今天舉辦「2021年總統科學獎」頒獎典禮，蔡英文總統親頒獎座給「數理科學組」得獎人、中研院院士陳長謙，肯定陳在國際化學領域及台灣生技產業發展上的重要貢獻；蔡總統親自頒發獎狀、獎座及獎金200萬元。

陳長謙現年85歲，被譽為國際首席生化學家，平時愛聽古典音樂，最喜歡的作曲家是貝多芬。他在民國86年時，應當時中研院院長李遠哲邀請到台灣投入研究，為國際知名核磁共振譜學專家暨生物細胞膜及膜蛋白權威，研究興趣跨越物理、化學、生化等多元專業領域，因闡明了「牛心臟粒腺體之細胞色素c氧化酶」及「嗜甲烷菌中甲烷氧化的銅單加氧酶」兩大標竿系統而揚名國際。此外，他也帶領團隊開發出全球首個分子催化劑，此技術可在室溫下利用氧氣將甲烷轉化為甲醇，由於甲烷造成全球暖化的影響力遠大於二氧化碳，因此若能減少甲烷，有助減緩氣候暖化。

陳長謙在擔任中研院副院長期間，創辦「國際研究生學程（Taiwan International Graduate Program, TIGP）」，運用豐富的國際人脈邀請頂尖學者來台擔任講座，也因此吸引各國年輕優秀人才前來參與中央研究院研究計畫，大幅提升台灣的國際能見度。此外，他也一手策畫「中央研究院基因體研究中心」，進行基因體、蛋白質體與醣質體之科學研究，努力找尋與確認人類疾病之標的物，發展新穎的治療方式來消弭與克服疾病，對台灣生技產業與應用醫學發展影響深遠。

蔡總統致詞時指出，陳長謙不僅是在國際化學領域聲譽卓著的科學家，也是台灣生技產業發展上非常重要的貢獻者。台灣的生技產業在近幾年來發展非常快速，能有今日的發展、帶領台灣邁向國際，陳長謙就是一位關鍵的人物。過去，陳建立的「基因體醫學國家型研究計畫」，就是台灣生技研究發展的第一塊基石；後來陳更領導中研院成立基因體研究中心，讓台灣在生技產業研發上，持續提升競爭力。

蔡總統也感謝陳長謙的遠見，為中研院創立了國際研究生學程，開啟了台灣和國際之間交流的大門。直到今天，學程所培育的許多優秀人才，在國際上都有非常亮眼的表現。她表示，「現在因應後疫情時代，我們也要讓臺灣的優勢產業，在世界舞台上更嶄露頭角。除了善用科技防疫，臺灣也會持續努力，讓生技產業成為兆元產業，也為世界做出更多的貢獻。」