夜宿凱道被酸白天沒人？羅智強：「夜」有這麼難懂嗎？

為了拚年底公投，國民黨台北市議員羅智強發起凱道夜宿行動。羅智強今天在臉書狂酸民進黨及蔡總統說，「哈哈哈哈，凱道夜宿網路討論度，直接摜壓蔡英文的5800萬豪華說明會，綠營側翼、網軍、1450大抓狂，真是快把我活活笑死。」

羅智強說，民進黨先是笑羅智強寒酸，「是啊，羅智強沒像民進黨那麼有錢，十幾億的大內宣密帳花起來毫不手軟，所有經費都是自己出書收入、朋友支持籌，那敢跟民進黨的闊氣相提並論！」再笑羅智強白天沒活動，「你們是腦袋有洞、還是不識中文啊？『夜宿』的『夜』有這麼難懂嗎？

羅智強說，他白天還是有議會法案要審、選民服務要跑，那是他市議員的工作，真的白天在凱道坐一整天，那些舔朝廷的1450，難道不會罵我薪水小偷？嫌他只有晚上夜宿，沒有白天的活動？那請蔡英文來睡一天好不好？她吃的起這個苦嗎？

羅智強說，現在綠營又笑羅智強凱道路權並沒借完全，1450的腦洞模式也不要開這麼大好不好？他宣布凱道夜宿計畫時，就已經說過，有些天的路權並沒有申請到，會移到其他的地方夜宿凱道沒有辦法睡，不能去中正紀念堂睡嗎？不能去立法院睡嗎？

羅智強提到，這個禮拜六，他已決定到高雄街頭夜宿並宣講公投，這個禮拜天，決定去台南街頭夜宿並宣講公投，換言之，在借得到路權的情況下，以後周一到周五會在凱道夜宿，周六和周日則到全台灣其他縣市的街頭夜宿，就是遍地開花、讓公投的議題烽火燎原。

羅智強也說，「我還是要感謝這些側翼的『酸葡萄心理』，蔡英文5800萬的豪華說明會，被窮酸的羅智強的凱道夜宿直接打趴，蔡英文當然會不開心，蔡英文不開心，1450就減薪，為了荷包，當然要無所不用其極地酸羅智強的凱道啊！」

羅說，怪只怪，羅智強太吃的起苦、也太有創意，搞得1450快活不下去吧！大家說，是吧！