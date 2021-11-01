歐鴻鍊病逝 林郁方惋惜：職業外交官典範

前外交部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。國民黨智庫國家政策研究基金會「國家安全組」召集人林郁方今天表示，歐鴻鍊是職業外交官的典範，奉公守法，不追求官位，不戀棧高位。對照某些失格、失職的駐外人員，歐鴻鍊的過世特別令人惋惜！

林郁方今天在臉書貼文表示，「歐鴻鍊部長走了！這是極其令人難過的事！」

林郁方說，認識歐鴻鍊的人都知道他為人正直，勇於任事，重情念舊，是一位出色的職業外交官。

林郁方回憶指出，98年莫拉克水災時，歐鴻鍊正訪問外國友邦，由次長夏立言代理部長職位。此時發生我國婉拒美國援助災區的提議，華府不悅，政府不安，夏立言乃於8月17日提出辭呈，剛返國的歐鴻鍊則堅決要求由他本人下台負責。

林郁方披露，他曾為此進總統府，為歐鴻鍊請命。馬總統無奈地表示歐堅決求去，他留不住歐部長。

林郁方進一步說，105年國民黨新任主席洪秀柱曾要他担任她的副主席，他自認才薄難堪大位而不敢答應，但接受國民黨智庫國家政策研究基金會「國家安全組」召集人一職，而於該年7月上任。106年1月，他建議國安組聘請歐鴻鍊担任客座研究員，承蒙歐答應。此後每逢國安組邀請他參加研討會或記者會，他都欣然配合，從未拒絕。今年8月17日，國安組召開「美軍撤離阿富汗」記者會，歐鴻鍊遠從林口駕車前來參加，看到他的臉色暗沉，他心裏頓感不安。

林郁方說，外交部蘇啟誠處長去逝在台灣引發極大風波，歐鴻受訪時對特定人士有所批評，謝長廷代表因此對歐鴻鍊提起訴訟。地方法院判決歐鴻鍊敗訴，帶給他極大壓力，幸好高等法院判他勝訴。可惜的是，歐當時已住進加護病房。

林郁方說，他與妻子有幸認識歐鴻鍊夫妻，歐鴻鍊的外交專業和剛正不阿以及歐妻優雅的風度，一直是他們夫妻學習的榜樣。智庫國安組更要向歐鴻鍊致敬。

林郁方說，歐鴻鍊是職業外交官的典範，奉公守法，不追求官位，不戀棧高位。對照某些失格、失職的駐外人員，歐鴻鍊部長的過世特別令人惋惜！