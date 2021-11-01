籲交通部基捷速定案 黃珊珊諷：小孩子吵架沒意思

台北市長柯文哲昨再抨擊基隆捷運案，指變更路線只為了炒地皮。基隆市長林右昌反擊，沒有私人土地徵收問題，批柯「很可憐，滿腦子只有政治鬥爭」，更嗆柯「搞得像尾巴搖狗」，北市副市長黃珊珊今表示，林市長不用這麼激動，北市雖不會拒絕其他縣市，但也要顧及北市民權益，若僅用本位主義來看，「這樣眼光過於短淺」。

柯文哲及林右昌近日為了基隆捷運頻頻交火，林右昌不斷強調基隆捷運是他重大政見之一，且在他任內的推動有幾個重大進展，但柯文哲不斷拿第二階段卡第一階段來攪局，搞得像「尾巴搖狗」，相當莫名其妙。

黃珊珊今表示，基隆捷運自2017年起路線就變動3、4次，從原本的輕軌、捷運、到現在改成新的站體，（基隆捷運）本來就是一直沒定案的東西，「林市長也不用這麼激動啦」。

黃說，對北市來說當然希望（基隆捷運）能盡快完成規畫，不要影響到民生汐止線，從會議記錄中就可以看到，完全就是卡在基隆捷運，不只影響基隆，也影響台北。

黃珊珊表示，對他來說，雙北市民很重要，不只是單單基隆問題，首長之間不需要用這種方式吵架，重點還是交通部，交通部要下來把這個案子盡早定案，不要讓大家像小孩子吵架沒意思。

針對與林右昌同樣是被看好2022台北市長人選，談論基隆捷運議題是否有選舉感覺？黃珊珊沒有正面回答，僅針對基隆捷運表示，從國家角度來看，這是重大國土規畫事情，但若用本位主義來看，很像縣市之間相爭。

對於台北市民來說，大家都是共同生活圈，大家都要來台北工作、生活，黃說，北市不會拒絕其他縣市，但在台北市，還是要顧到台北市民的權益，不是單單各自本位主義，這樣眼光過於短淺。