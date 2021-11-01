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反萊豬變反美豬 民眾黨批蔡總統：最大假訊息散播者

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）、桃園市長鄭文燦（右）日前出席民進黨針對四大公投的說明會，主張四個不同意。本報資料照片，記者季相儒／攝影
蔡英文總統（中）、行政院長蘇貞昌（左）、桃園市長鄭文燦（右）日前出席民進黨針對四大公投的說明會，主張四個不同意。本報資料照片，記者季相儒／攝影

四大公投將在12月18日投票，民進黨陸續啟動至少300場公投說明會，蔡英文總統也親自宣講不同意反美豬公投、不同意重啟核四公投、不同意三接遷離公投、不同意公投綁大選立場。不過民眾黨發表聲明批評，民進黨把「反萊豬」曲解成「反美豬」，進而抽換概念變為「反美」，「總統淪為最大假訊息散播者！」

民眾黨批評，面對民意即將反撲，民進黨砸重金展開一系列公投宣講，但卻不斷廣傳錯誤資訊，成為最大的國家級造謠部隊，「從總統以降無不卯足全力，空戰到陸戰都可看到執政黨的財大氣粗，然而民進黨空有資源卻不好好溝通，而是用一連串偷換概念，企圖打迷糊仗左右公投結果，這都是極為卑劣的政治手段！」

民眾黨指出，民進黨把「反對進口萊豬」曲解成「反美豬」，進而抽換概念變為「反美」，妄圖將反萊豬與反美國畫上等號，但人民反對的，明明就是有食安疑慮的萊豬。民眾黨也提到，美國有近8成養豬廠未使用萊劑，「美豬不等於萊豬」，其他國家也有可能進口萊豬，但若標示不明，民眾難以辨別哪種肉品可以安心食用，導致人民對美豬失去信心，「這才是真正在傷害兩邊國際貿易關係」。

民眾黨表示，關於反萊豬議題，堅持「源頭管理，明白標示」，以新增貨號、進口檢驗等方式溯源管理，並在談判過程中約定停藥期，讓萊劑零檢出，但沒想到政府連這些基本的配套措施都做不到，絲毫不聽民意，只會傲慢的將反對萊豬進口者，貼上反美、阻礙國際貿易的紅色標籤。「請民進黨政府，不要再散播不實資訊抹黑在野黨與同意反萊豬公投的民眾，正視民眾自由選擇與知的權利，而非用黨意壓制民意，把反萊豬打成抗中保台的意識之爭！」

萊豬 公投 民進黨

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