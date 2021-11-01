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城中城大火46死未負政治責任 藍營批陳其邁：渣男行徑

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供

高雄城中城大樓大火造成46人罹難，市長陳其邁雖二度鞠躬道歉，但過去曾嗆時任台中市長胡志強該為夜店大火下台的影片被挖出，遭在野酸是「迴力鏢王子」。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，再度抨擊陳其邁逃避該負起的政治責任。

高雄市工務局長蘇志勳、消防局長李清秀在行政調查報告出爐前，已請辭下台，市府也宣布2.6億元善款全用來照顧災民。高雄市議會國民黨團今在立法院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍陪同下，舉行記者會提出質疑。

費鴻泰表示，10年前台中夜店大火，造成9人罹難。陳其邁說還要死多少人，胡志強才要下台。高雄大火死了46人，很多人也在問，陳其邁還要死多少人才要下台？有種責任叫做政治責任，陳其邁是忘記了還是害怕想起來？

高雄市議會國民黨團總召童燕珍指出，陳其邁一向是寬以律己、嚴以待人，事發當天陳其邁明明對媒體表示會負起責任，事後卻積極逃避。施調查報告結果一直想停留在下台的消防局長和工務局長，是棄車保帥、斷尾求生的做法。

議員陳美雅抨擊，64頁的調查報告當中，完全沒有提到陳其邁應該負起的責任，只讓兩位局長下台，還說住戶自己有責任。這種做法簡直是冷血無情、渣男的行徑，完全甩鍋、完全卸責。黨團要求陳其邁自請停職接受調查，不要只想用善款逃避應負的政治責任。

議員黃紹庭指出，陳其邁讓副市長林欽榮擔任行政調查記者會由小組共同召集人，根本是份球員兼裁判的行政調查報告，早在城中城大火當天，林欽榮就該一起下台負責，匆匆讓2位局長去職，就能安撫46條人命？民進黨忙著保衛政權，請問民進黨立委趙天麟可曾為罹難家屬說句公道話？

陳其邁 高雄城中城

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