退警訴求所得替代率比照軍人 徐國勇：在立法院已提過

退休警察要求所得替代率應比照軍人，內政部長徐國勇指出，警察和消防人員和軍人不一樣，但是退警的訴求「我們聽到了」大家正在研議，不過現在年改已經過了，這個還是需要經過立法院來處理，且在立法院都已經提過了。

他表示，軍公教是三個不一樣的制度，性質也不一樣，退警的訴求還牽涉到考試院，不是行政院自己就可以處理的，

徐國勇上午到成功嶺主持第226梯次替代役基礎訓練結訓典禮受訪時，做以上表示。徐國勇今視察了役男接種新冠和流感疫苗情形，並表示目前會替役男接種流感疫苗，但若有疫男提出施打新冠疫苗的要求，役政署也會替役男們接種。