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役別納入選舉公報？ 徐國勇：不必充滿政治考量

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
對於有立委提案修法，建議將「役別」納入選舉公報，內政部長徐國勇上午指出，沒有納入選舉公報的必要。記者黃寅／攝影
對於有立委提案修法，建議將「役別」納入選舉公報，內政部長徐國勇上午指出，沒有納入選舉公報的必要。記者黃寅／攝影

對於有立委提案修法，建議將「役別」納入選舉公報，內政部長徐國勇上午指出，很多人因個別原因未服兵役，拿這個做為愛不愛國的指標大可不必，也沒有納入選舉公報的必要，「不必充滿政治的考量」。

民進黨新北市議員何博文日前在議會要求新北市長侯友宜譴責共機擾台，不然就是「不勇敢」，結果不但被侯友宜反嗆「我經歷槍戰生死捍衛人民，你做過嗎？」何博文還被網友起底根本沒當過兵，批評何博文「自己不當兵還喊打喊殺，別人的小孩死不完」。

國民黨立委林為洲昨表示，在不揭露個人醫療隱私前提下將提案修法，要求「選舉公報須載明候選人役別」徐國勇上午到成功嶺主持第226梯次替代役基礎訓練結訓典禮受訪時，做以上表示。

徐國勇質疑，選舉公報提役兵幹什麼，那現在很多的女性的民意代表、公職人員，她的役別怎麼寫？所以他不知提這件事的目的是什麼？

他說，這是中選會的職權，但站在他的立場，男女、女男平等，選舉公報寫役別，那女生怎麼辦？憲法規定人民有服兵役的義務，但是「依法律」服兵役的義務，所以必須依據兵役法，因此女性不必當兵、體位不合的也不必當兵。

他說，他的看法很簡單，像是他的同學裡有人有扁平足的，還有人胃切除或心臟有問題，在體位上本來就不必當兵，所以用這個去質疑為什麼沒有當兵，都沒有意義，也不是用有沒有當兵來看愛不愛國或能不能從事什麼工作和職位，所以雖然是中選會的職權，但他認為提這個東西不必充滿政治的考量。

徐國勇

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