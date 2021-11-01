城中城大火藍猛攻陳其邁 綠：有要朱立倫對八仙塵爆案下台嗎？

針對高雄城中城大火，國民黨立法院黨團今要求高雄市長陳其邁負起政治責任，民進黨立法院黨團回擊，國民黨團利用城中城大火繼續進行政治鬥爭，非常不應該，現在高雄已有兩名局長下台負責，陳其邁也從無拒絕檢討，國民黨主席朱立倫任新北市長時發生八仙樂園塵爆案，那時候綠營有要朱立倫下台負責嗎？

民進黨團副幹事長蔡易餘說，國民黨團利用城中城繼續進行政治鬥爭，非常不應該，沒人希望發生大火，大家都在檢討，尤其陳其邁個性嚴謹、自我要求高，對城中城扛起責任，主責的工務局長、消防局長也為初步政治責任下台，行政是否再追究，陳其邁也從無拒絕檢討。

蔡易餘說，國民黨只會消費陳其邁不斷鬥爭，逼陳其邁下台負責。同樣時空，新北市八仙塵爆案，很多年輕人被火燒傷，民進黨沒人在這件事進行政治鬥爭，朱立倫當時任國民黨主席也是新北市長，民進黨有要他辭主席或是下台嗎？大火發生後，要趕快檢討問題，包括災難後續補償、災後復建、修法等，不要再政治撕裂。

民進黨立委賴瑞隆說，發生大火後，市府指派361名社工人員，一對一提供災戶協助，協助租屋或辦理依法扶助，關懷並進行短期安住，市府全數動員在支援受災戶，不管逝者或是傷者都長期協助走出傷痛，租屋補助時間延長兩年，67戶申請、核准38戶，市府團隊盡了最大努力，希望同樣面對問題期待不再發生，也要啟動修法。

賴瑞隆說，朱立倫帶領的國民黨還在政治鬥爭，還在政治攻防，朱立倫任八仙塵爆案時，相關人員處理的最高層級是申誡一次或調離職務，朱立倫也經過一年才道歉，這次大火，怎有臉來做政治鬥爭？現在高雄市已有兩位局長負責，呼籲國民黨不要再見獵心喜。