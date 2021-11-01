阿扁預告訪黃偉哲 回顧25年前「婚禮不忘反核」往事

前總統陳水扁主持廣播節目，每周日訪問一位來賓，11月7日將訪問台南市長黃偉哲，陳水扁賣力為節目預告宣傳，他今天貼出與黃偉哲妻子劉育菁的合照，主題是「婚禮不忘反核」，提到25年前黃偉哲、劉育菁結婚當天，碰上反核抗爭行動，黃偉哲在抗議現場忙碌，很多朋友也跑去抗議沒能出席，婚禮儀式過後，他們將婚宴18桌菜餚打包，帶到立法院反核抗爭現場，成為難忘的一段趣談。

陳水扁近期接連訪問民進黨六都百里侯，先是10月3日訪高雄市長陳其邁，之後是10月17日訪桃園市長鄭文燦，接著11月7日將訪台南市長黃偉哲。

陳水扁透過臉書、官方line、line群組等，常分享成長、從政往事，也會宣傳廣播節目重點，常引來媒體關注。陳水扁昨天發文表示，他連幾天臉書、粉絲專頁、官網疑遭駭客入侵，因此無法通訊，「懷疑是否有人有針對性要破壞阿扁對外聯繫？」此篇發文成為話題。

扁子、高雄市議員陳致中說，父親手機是自己操作，不知道是不是手機故障，他會再了解一下。