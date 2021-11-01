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外交部前部長歐鴻鍊病逝 享壽81歲

救生衣穿錯恐丟命？專家：依據活動性質選擇才能保命

外交部前部長歐鴻鍊病逝 享壽81歲

聯合報 / 記者張加劉宛琳／即時報導
外交部前部長歐鴻鍊病逝。圖／報系資料照片
外交部前部長歐鴻鍊病逝。圖／報系資料照片

國民黨內部等多個管道證實，外交部前部長歐鴻鍊病逝，享壽81歲。

國民黨內部指出，歐鴻鍊已病逝。歐鴻鍊友人表示，歐鴻鍊大約兩個多月前住院，已住進加護病房50多天，他僅聽聞是肺部方面的疾病，並不清楚細節；另名歐鴻鍊友人則說，歐鴻鍊的太太很低調，要求友人勿多問，也不需到醫院探視，只要為歐鴻鍊祈福就好。

歐鴻鍊去年分享外交生涯時說，「全世界沒有一個國家的外交工作是這麼辛苦的，我45年的外交生涯，也就在這樣的一個困境當中，力求完成政府給我的使命。」

歐鴻鍊於2008年5月至2009年9月擔任外交部長，為我國第一位「拉美通」、西語系出身的外交部長，於任內推動「活路外交」與「外交休兵」。

歐鴻鍊認為，外交工作要做好，最關鍵是盡快建立良好、廣泛人脈，對他而言，人脈是外交官最重要的資產。歐鴻鍊與瓜地馬拉前總統柯隆認識許久，他駐瓜地馬拉大使任內，時任總統陳水扁2008年初訪問瓜地馬拉參加柯隆就職典禮時，柯隆還對陳水扁說，希望在他擔任瓜地馬拉總統任內，台灣不要換掉歐鴻鍊。

之後，歐鴻鍊返台擔任外交部長，但僅任一年多，2009年8月發生莫拉克風災，傳出外交部第一時間拒絕國際援助而引發爭議；歐鴻鍊隨後向時任總統馬英九請辭，離開工作45年的外交部。

歐鴻鍊離開公職後，曾任對外關係協會會長、中美經濟合作策進會理事長，以民間身份持續推動對外交流。

歐鴻鍊今年8月曾出席國家政策研究基金會舉辦的研討會，當時他針對美軍撤出阿富汗表示，國際社會警覺到美國的承諾不可靠，美國的誠信可以說是完全破產。歐鴻鍊友人說，當時歐鴻鍊還可自行開車參加會議，看起來身體並無異狀。

歐鴻鍊1962年畢業於政治大學外交學系，1964年任外交部科員，之後曾派駐秘魯、智利等地，並曾任外交部中南美司司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使、外交部常務次長、駐西班牙代表等職。

外交部 瓜地馬拉

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