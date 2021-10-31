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電視公投意見發表會怎麼辦？中選會11月5日公布

聯合報 / 記者鄭媁劉宛琳／台北即時報導

因應12月18日公投中選會本月13日起至12月11日將辦理5場電視公投意見發表會，雖然國民黨、行政院雙方未能合意辯論，不過政院決定派人說明。相關流程、正反方代表等詳細資訊，中選會將於11月5日對外公布。

中選會預計在13、18、24日，以及12月2、11日，共辦理5場電視說明會，依序在華視、民視、中視、台視舉辦。首場為本月13日周6下午一時至晚間7時半，每案發表時間預定為1小時。

在公投綁大選部分，首場正方代表、國民黨立委江啟臣將與反方代表、內政部次長陳宗彥分別說明，雖非辯論形式，但較勁意味濃厚；正、反代表人各發言24分鐘，分兩輪進行，一輪12分鐘。

公投綁大選電視說明會第二場至第五場，正方代表依序是國民黨主席朱立倫、立委費鴻泰、教授包正豪、議員羅智強；反方代表依序是律師洪偉勝、民進黨發言人周江杰。在反萊豬、護藻礁公投方面，尚未看到政院提出的名單。

中選會副主委陳朝建表示，依據作業規定，各場次的正反雙方代表人，仍可在各場次直播錄影日的3天前，另以書面方式申請變更其代表人，再加上主持人部分，因為中選會新任委員11月4日才就任，因此預定在隔天發布新聞稿，對外說明公投發表會的相關時程，含每場之主持人、正反方代表等各項資訊。

公投 中選會 國民黨

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