賴清德：世界仍面臨疫情威脅 各國應秉持「善的循環」

副總統賴清德今天上午出席「2021台灣全球健康福祉論壇」，他表示，當今世界仍面臨疫情威脅、疫苗供給及疫後復甦挑戰的情況，各國應該秉持「善的循環」的精神互相支持，協助世界改善公共衛生、推動基礎建設、消除貧窮；他並強調，台灣作為國際社會良善的力量，願意以更多具體的行動與各國攜手合作，分享經驗、貢獻心力，為世界承擔更多責任，持續落實永續發展的目標。

賴清德今天以英文致詞，他表示，這個論壇今年已邁入第17年，目前已經成為全球醫療衛生領域的重要年度活動，他代表蔡英文總統感謝來自國內外公衛及社政等領域的專家學者，透過這個平台分享寶貴經驗、為全人類的健康福祉共同努力。

賴清德指出，新冠肺炎疫情爆發以來，全世界已有2億4千萬人感染，將近500萬人喪失寶貴生命，疫情不僅引發全球公衛危機，也造成永續發展的危機。根據今年6月公布的「永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）」報告指出，因為疫情影響，聯合國2020年全球SDG指數的平均分數，首次低於上一年度。其中，因為疫情造成全球貧窮率及失業率上升，是2020年SDG指數下跌的最主要原因，全球約有1.2億人、5個台灣的人口，因疫情被迫重回「極端貧窮」的狀態。

賴清德指出，報告說，新冠肺炎疫情除了使全球SDGs進展倒退，也擴大富國及窮國實現永續發展目標能力的差距；疫情雖然加快各國重視國民健康和普及關鍵基礎設施的速度，但只有擁有有效社會保護系統和全民健康體制的國家，才有能力應對類似新冠肺炎疫情這類的危機。

賴清德說，目前台灣已有國產疫苗獲得緊急使用授權；由衛福部中醫藥研究所研發的「清冠一號」抗疫中藥的療效也取得良好成果，目前已外銷美、加、英、法、俄羅斯、歐洲等近40個國家，協助國際抗疫。其次，為避免因為民眾害怕疫情傳染，導致其他疾病也不敢就醫，今年5月起，政府擴大開設視訊門診，將遠距醫療納入全民健保給付，希望透過零接觸診療，降低感染及群聚風險。

賴清德也說明，由於新冠肺炎疫情對心理健康帶來深遠的影響，政府透過衛教宣導、通訊心理諮商及診察治療，在確保防疫安全的同時，協助民眾紓解壓力、學習自我調適，讓心理諮商及精神醫療照護服務不中斷。此外，為了避免產業與勞工因為疫情而使生活陷入困境，政府這兩年來已推出四波紓困方案，從「發現金、助貸款、減負擔」3個面向協助企業與勞工，希望將疫情對國人及企業的影響降至最低。

賴清德也說，台灣作為國際社會良善的力量，為維護人類健康權益及善盡國際社會責任，願意以更多具體的行動與各國攜手合作，分享經驗、貢獻心力，為世界承擔更多責任，持續落實永續發展的目標。