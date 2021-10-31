鄭文燦提「他們」與藻礁 環團：泛指關心藻礁的人

民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會首場昨天上午在桃園市舉行，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦都到場向人民喊話；鄭文燦今出席永安海螺體驗園區致詞時提到，「真正保護海岸的特色是我們桃園團隊，他們說我們是綁架藻礁，應該是你們綁架藻礁吧」。

鄭文燦今出席活動提到，保護藻礁是地方志工團隊一起努力維護海岸生態的魅力，「他們說我們是綁架藻礁，應該是你們綁架藻礁吧」，保護藻礁、開罰單、巡邏都是政府在做，真正保護海岸的特色是桃園團隊。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天也在臉書上發文寫下，明明是他們（民進黨）主動前來關懷藻礁，許下了諾言；當權後不願履行承諾，還綁架了藻礁，拿缺電、空汙當威脅，並且已經在實質進行撕票的行為了，「怎麼反而說成是我們拿珍愛藻礁綁架台灣？誰在無限上綱？」

潘忠政認為，鄭文燦所說的「他們」是泛指所有關心藻礁的人，任何想完整保護藻礁的人，也很明顯可知是在向環團說話；潘忠政也說透過昨天的說明會，能不斷地的舊爭點部分做回應。 桃園市長鄭文燦今出席永安海螺體驗園區致詞時提到，「真正保護海岸的特色是我們桃園團隊，他們說我們是綁架藻礁，應該是你們綁架藻礁吧」。記者翁唯真／攝影 珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天也在臉書上發文寫下，明明是他們（民進黨）主動前來關懷藻礁，許下了諾言。記者翁唯真／攝影

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