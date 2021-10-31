快訊

馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫強調，任何一個時代，只要是國民黨執政，就國民黨負責，現在民進黨執政，就民進黨負責。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫強調，任何一個時代，只要是國民黨執政，就國民黨負責，現在民進黨執政，就民進黨負責。記者黃義書／攝影

民進黨立委黃國書因「線民案」退黨，當時國民黨主席朱立倫說，那是「大時代的情治單位，不是國民黨」，引發爭議。時代力量智庫今公布民調顯示，有44.1%民眾不同意朱的說法，高於同意的31.5%。朱立倫受訪重申，只要是國民黨執政就負責，他當時只是提及黃國書講的單位是哪一個單位而已。

朱立倫在10月17日說出「大時代的情治單位，不是國民黨」，遭綠營砲轟，隔天即改口，「當時是國民黨執政，當然要負責」。

因此，朱立倫今天再度強調，他已經說過了，任何一個時代，只要是國民黨執政，就國民黨負責，現在民進黨執政，就民進黨負責，國民黨不會推卸責任，「只是我當時提到的是黃國書自己講的單位是哪一個單位而已」。

國民黨 朱立倫 時代力量

延伸閱讀

朱立倫喊重返執政 黨內籲重建與郭台銘關係

相關新聞

蘇揆酸「反九二共識」是心誤 朱立倫：我說口誤就口誤

國民黨主席朱立倫昨天口誤稱「反對九二共識」事件延燒，朱立倫下午出席美術協會90周年展，被問到行政院長蘇貞昌酸是「口誤還是...

時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說

民進黨立委黃國書因「線民案」退黨，當時國民黨主席朱立倫說，那是「大時代的情治單位，不是國民黨」，引發爭議。時代力量智庫今...

鄭文燦提「他們」與藻礁 環團：泛指關心藻礁的人

民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會首場昨天上午在桃園市舉行，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦都到場向人...

時代力量民調：逾92.3％民眾對物價上漲有感

時代力量黨部針對針對近期物價問題進行民調，有高達92.3%民眾表示對物價上漲有感，僅7.2%的民眾無感。進一步詢問民眾最...

時代力量民調：逾4成民眾認為當線民不適合擔任公職

時代力量智庫針對轉型正義議題進行民調，針對曾任線民的公職人員是否適合繼續擔任民代或官員的問題，有45.7%民眾表示不適合...

時代力量民調：逾5成民眾反對2022年大選前縣市合併

時代力量智庫近期針對執政滿意度、縣市合併升格、轉型正義、物價飆漲及城中城大火等議題進行調查。結果發現，有近7成民眾贊成總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。