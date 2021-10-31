時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說

民進黨立委黃國書因「線民案」退黨，當時國民黨主席朱立倫說，那是「大時代的情治單位，不是國民黨」，引發爭議。時代力量智庫今公布民調顯示，有44.1%民眾不同意朱的說法，高於同意的31.5%。朱立倫受訪重申，只要是國民黨執政就負責，他當時只是提及黃國書講的單位是哪一個單位而已。

朱立倫在10月17日說出「大時代的情治單位，不是國民黨」，遭綠營砲轟，隔天即改口，「當時是國民黨執政，當然要負責」。

因此，朱立倫今天再度強調，他已經說過了，任何一個時代，只要是國民黨執政，就國民黨負責，現在民進黨執政，就民進黨負責，國民黨不會推卸責任，「只是我當時提到的是黃國書自己講的單位是哪一個單位而已」。