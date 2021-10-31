時力民調44％不同意稱「情治單位非國民黨」 朱立倫有話要說
民進黨立委黃國書因「線民案」退黨，當時國民黨主席朱立倫說，那是「大時代的情治單位，不是國民黨」，引發爭議。時代力量智庫今公布民調顯示，有44.1%民眾不同意朱的說法，高於同意的31.5%。朱立倫受訪重申，只要是國民黨執政就負責，他當時只是提及黃國書講的單位是哪一個單位而已。
朱立倫在10月17日說出「大時代的情治單位，不是國民黨」，遭綠營砲轟，隔天即改口，「當時是國民黨執政，當然要負責」。
因此，朱立倫今天再度強調，他已經說過了，任何一個時代，只要是國民黨執政，就國民黨負責，現在民進黨執政，就民進黨負責，國民黨不會推卸責任，「只是我當時提到的是黃國書自己講的單位是哪一個單位而已」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言