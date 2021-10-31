蘇揆酸「反九二共識」是心誤 朱立倫：我說口誤就口誤

國民黨主席朱立倫昨天口誤稱「反對九二共識」事件延燒，朱立倫下午出席美術協會90周年展，被問到行政院長蘇貞昌酸是「口誤還是心誤？」朱不滿回應表示：「我就說口誤就口誤，也沒什麼好特別酸，特別故意來罵的！」，他希望大家都秉持這樣的心情。

朱立倫說，蘇貞昌好像很喜歡跟人家抬槓，他覺得蘇貞昌不但喜歡口誤，而且在立法院當中抬槓是出了名的，現在又找在野黨主席抬槓，他奉勸蘇貞昌好好把正事做好最重要，民眾關心的事做好最重要。

而針對朱立倫昨天提出的3個副主席，包含嘉義市長黃敏惠、中央委員連勝文、陸委會前主委夏立言名被質疑是樣版，沒有新意。朱立倫反問，「哪一個人質疑？」便離開現場。

此外，媒體追問台中市第二選區立委補選現在有人選了嗎？朱立倫則重申，國民黨一定會推出在地最強候選人，包括黨內台中地方的人士現在都會有這樣的決心，那他是尊重地方。