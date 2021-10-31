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時代力量民調：逾92.3％民眾對物價上漲有感

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
時代力量黨部針對針對近期物價問題進行民調，有高達92.3%民眾表示對物價上漲有感。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨部針對針對近期物價問題進行民調，有高達92.3%民眾表示對物價上漲有感。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

時代力量黨部針對針對近期物價問題進行民調，有高達92.3%民眾表示對物價上漲有感，僅7.2%的民眾無感。進一步詢問民眾最近對哪些東西的上漲價格有感，調查中比例最高的三項依序為「生鮮蔬果」55.9%、「日常用品」54.2%與「油價」47.5%。在調查對於政府掌握物價精準度的滿意程度，有56.5%民眾表達不滿意，34.8%滿意。　

黨秘書長白卿芬分析，中央大學台經中心昨發布10月消費者信心指數 （CCI） 總指數為74.26點，已連續3個月呈現下滑，在通膨憂慮升溫下，對未來國內物價水準指標也下探38.8點，創17個月以來新低。 國內物價水準的信心指數愈低，代表民眾對物價看法愈悲觀，如今指數跌破40點，已經呈現「嚴重悲觀」程度，顯示國內通膨壓力很大，短時間內疑慮很難消除。

白卿芬指出，在外部因素部分，受國際間疫情影響，美中通膨現象嚴重，「通膨怪獸」與「短缺時代」等詞語頻繁出現在各大國際媒體的頭條。

內部因素部分，餐飲業、民生用品紛紛漲價，房價更是居高不下。今年第3季北台灣各縣市新建案房價年漲幅約6.2%，續創2018年以來最大漲幅。除了北台灣，中南部的房價漲幅有過之而無不及，全台房價持續上漲，恐將加深預期通膨的力道。

時代力量民調顯示，9成民眾有感物價上漲。圖／時代力量提供
時代力量民調顯示，9成民眾有感物價上漲。圖／時代力量提供

通膨 漲價 時代力量

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