聽新聞
test
0:00 / 0:00
時代力量民調：逾4成民眾認為當線民不適合擔任公職
時代力量智庫針對轉型正義議題進行民調，針對曾任線民的公職人員是否適合繼續擔任民代或官員的問題，有45.7%民眾表示不適合，34.6%認為適合 。
另外在轉型正義部分，民眾被問到關於黃國書在國民黨威權時期曾擔任政府線民，國民黨主席朱立倫回應那是「大時代的情治單位」，而不是國民黨一事，有44%民眾不同意朱立倫看法，31.5%民眾同意。
本次調查結果公布記者會，由時代力量秘書長白卿芬主持，與黨主席暨立法委員陳椒華、智庫執行長李兆立、時代力量彰化縣議員吳韋達與東吳大學政治系都會治理中心執行主任陳立剛共同召開並分析說明。
李兆立指出，前民進黨立委黃國書被爆料曾經擔任威權時期情治單位線民一事，引發政壇熱議，也凸顯促轉會公開政治檔案之後，轉型正義已進入真相揭露的深水區，而不完整的真相，也應驗了當初學者專家的擔心，反而引起更多猜忌。
李兆立指出，至於國民黨主席朱立倫公開指出那是大時代的情治單位，企圖切割國民黨的責任。身為最大在野黨，卻如此扭曲史實，毫無反省的跡象，更印證了台灣的轉型正義應該加速進行。也證明了「除垢法」不僅有必要性，也有相當的民意支持。時代力量會繼續倡議，也希望下一階段的轉型正義立法能夠納入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言