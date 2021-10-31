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時代力量民調：逾5成民眾反對2022年大選前縣市合併

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
關於縣市合併升格的民調結果，從個別縣市合併議題整體來看，民眾大多傾向維持現狀，新竹縣市合併為39.3%。圖為新竹縣竹北（右側）、新竹市（左側）、頭前溪（中）。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
關於縣市合併升格的民調結果，從個別縣市合併議題整體來看，民眾大多傾向維持現狀，新竹縣市合併為39.3%。圖為新竹縣竹北（右側）、新竹市（左側）、頭前溪（中）。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

時代力量智庫近期針對執政滿意度、縣市合併升格、轉型正義、物價飆漲及城中城大火等議題進行調查。結果發現，有近7成民眾贊成總統應該就縣市合併議題召開國是會議，並有超過5成民眾不贊成在2022年九合一選舉前完成縣市合併。

時代力量秘書長白卿芬、黨主席陳椒華、智庫執行長李兆立、時代力量彰化縣議員吳韋達與東吳大學政治系都會治理中心執行主任陳立剛開記者會說明民調。　

關於縣市合併升格的民調結果，從個別縣市合併議題整體來看，民眾大多傾向維持現狀，新竹縣市合併39.3%、基隆市與北北基整合則是54.1%、彰化縣升格部分是46.7%，皆是偏好維持現狀，嘉義縣市有44.0%的民眾不贊成合併。

民調顯示，是否贊成在2022年九合一大選前完成縣市合併升格時，有52.3%民眾不贊成在明年大選前合併升格，34.4%贊成。進一步詢問是否贊成總統應該就縣市合併議題召開國是會議，有67.2%民眾贊成，不贊成的民眾僅有24.0%。

陳椒華說，縣市合併升格是攸關國家整體規劃的一個重大議題，時代力量反對倉促決定的政治升格。縣市合併升格不只是修地方制度法第四條，將直轄市人口的從125萬人，修為100萬人的解套升格人口門檻的問題而已，要整體盤點行政區劃、財政劃分、地方自治的相關法規，然後經過跨黨派、跨地方政府的完善溝通。

陳立剛指出，台灣自改制六都以來，六都並沒有如預期帶動周邊區域發展，反而造成「磁吸效應」，將人力及資源都帶進六都，不利其他縣市發展。此外「財政收支劃分法」多年未修法，攸關行政區劃的「行政區劃程序法」則尚未通過立法，中央政府也應該就國土規劃、行政區域整合、財政制度劃分等議題召集討論、廣納意見，讓台灣的區域規劃能夠更加健全。

時代力量最新民調。圖／時代力量提供
時代力量最新民調。圖／時代力量提供

縣市合併 時代力量

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