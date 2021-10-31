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馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

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影／馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九說，封存的目的是等到未來適當的時機，再把它啟封，當初封存就是這樣說明的，「而這個時候應該要啟封了」。本報資料照片
前總統馬英九說，封存的目的是等到未來適當的時機，再把它啟封，當初封存就是這樣說明的，「而這個時候應該要啟封了」。本報資料照片

前總統馬英九下午出席「創新突破，公益傳愛－救國團69週年團慶大會」，被問到行政院長蘇貞昌指馬又要封存又要重啟核四，根本騙人。馬英九說：「沒有騙人」，封存的目的是等到未來適當的時機，再把它啟封，當初封存就是這樣說明的，「而這個時候應該要啟封了」。

馬英九說，看看過去這1、2年，台灣大停電這麼多次，沒有核電就很容易有缺電、限電的風險，這是不必再辯論的問題了。

對於為何過去能同意開放萊牛，現在卻不能開放萊豬？馬英九說，這兩個不一樣啊，台灣人對於豬肉的消費超過牛肉很多倍，尤其台灣人又喜歡吃內臟，中間也是萊克多巴胺比較容易聚集的地方，拿兩個做比較是沒意義的。

此外，馬英九今天致詞表示，黨黨產會說救國團是國民黨附隨組織，「這是抬舉救國團」。但現在大法官不是和救國團同一個方向，很難可以平反。不過，實際上救國團成立的單位就是國防部，所以是國防部的政府機構。

救國團 馬英九 台灣人

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