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曾任扁總統府侍衛長 國安局前局長彭勝竹：我沒花錢買官

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
國安局前局長彭勝竹（左）今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝
國安局前局長彭勝竹（左）今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

國安局前局長彭勝竹今至高雄接受前總統陳水扁「有夢上水」廣播節目專訪，阿扁說過去前立委邱毅指控自己收錢讓人升官，阿扁笑問彭勝竹，「你給我多少錢？」彭勝竹回應，「我沒有花過任何一毛錢，所謂的買官在革命軍人來說幾乎不存在」。

彭勝竹說他記得當時進入官校時，對聯上面寫著，「升官發財請走別路、貪生怕死莫入此門」，這就是國軍的血液。

今天是先總統蔣公誕辰紀念日，專訪前陳水扁先播放了蔣公紀念歌。陳水扁表示，雖然社會大眾蔣中正的歷史定位和評價不一，但這就是一段歷史。彭勝竹表示，蔣公紀念歌裡面的為正義而反共，反共必勝，即使現在時空背景不同，但國軍最重要的就是守衛國家。

彭勝竹在阿扁任內被提拔為總統府侍衛長，阿扁問，你有沒有面對輿論壓力。彭勝竹憶起，當時2020年4月20日跟陳水扁報到後，有同儕問你今天怎麼來？彭勝竹回答，我們來向總統當選人報到後，對方說，「唉唷！帶槍投靠了！」彭勝竹有感，自己未來的工作將與過去完全不同，一定要保護好總統的生命安全。

兩人聊到彼此的童年，兩人同年出生、同年結婚。彭勝竹當年參加國軍聯盟結婚，民國64年4月4日結婚，隔天蔣中正過世，彭勝竹說，確實如果晚個一兩天結婚，可能就結不成，也沒有婚假了。

彭勝竹自早父母離異，國小3與父親同住，但父親忙於工作和私人活動，彭勝竹說，自己有學好也有學壞，學壞就是不認真讀書。後來也決定認真讀書，也因為家庭經濟因素選擇軍校。

長榮航空曾祭出高薪挖角彭勝竹，當時他考慮要不要離開空軍至民航公司時，彭勝竹老婆告訴他，「我們家有錢有有錢的生活，沒錢也有沒錢的過法，你仔細想想自己想要什麼。」

思考一夜後，彭勝竹決定續留國軍，阿扁說，「如果當時你去了長榮，也許我出訪的飛機就是你開的囉！」彭勝竹表示，這很有可能，但後來與陳水扁一起出訪，保護總統安全的價值更高。

彭勝竹67歲時被蔡英文總統邀任國安局長，他說，自己進過特勤學校，也有國際經驗，對美國熟悉。他本想自己已高齡，後來想到如自己還能貢獻國家，盡一己之力就應全力以赴。彭勝竹後因國安局人員走私近萬條香菸請辭獲准下台。

國安局前局長彭勝竹今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝
國安局前局長彭勝竹今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／翻攝

彭勝竹 國安局 陳水扁

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