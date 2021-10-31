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蔡總統兩岸互不隸屬論 國安局：有助拒止中國併吞台灣

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統國慶講話公開表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。本報資料照片
蔡英文總統國慶講話公開表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。本報資料照片

按憲法增修條文，我國應稱對岸為「大陸」、「中國大陸」，但蔡英文總統國慶講話公開表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。國家安全局詮釋說，蔡總統的說法是反映兩岸實際現況，也有助拒止中華人民共和國併吞台灣及否定中華民國存在。

有立委向國安局提問表示，過去我們稱呼自己是「中華民國」，卻稱呼對岸為「中共」、「中國大陸」、「大陸」或「北京當局」，國安局認為為什麼會這樣？立委質疑台灣民眾如在過去蔣家戒嚴年代，稱呼對岸為中華人民共和國，可能面臨什麼下場？如今稱呼對岸為「中華人民共和國」，是否比較符合政治現實？哪一種稱法比較有善意？

國安局表示，按我國憲法增修條文第11條內容，「自由地區與大陸地區人民權益得以法律特別規定」，因此「大陸」、「中國大陸」說法是參照我國憲法所規定的稱謂，另「中共」、「北京當局」則是台灣各界一般對中國共產黨及其所掌握政權的慣稱。

國安局表示，過去戒嚴時期，台灣多以中共稱呼對岸政權，但按照我國目前憲法及增修條文規定，此次蔡總統國慶演說稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是反映兩岸實際現況，亦有助拒止中華人民共和國併吞台灣及否定中華民國存在。

國安局

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