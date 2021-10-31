高流今開幕蔡英文到 招商14%陳致中：說出去會漏氣

高雄流行音樂中心今天啟用，蔡英文總統、文化部長李永得、市長陳其邁出席。高雄市議員陳致中日前質詢關注高流招商成績，他說，高流運作在即，招商進度僅14%太落後，要求營運團隊趕快加把勁，否則說出去會漏氣。

高流董事長、高雄市文化局長王文翠表示，高流各空間招商作業正如火如荼推進，確實受疫情衝擊滿大，還有努力空間，目前6間小型活動空間的鯨魚堤岸已招商出4間，音浪塔也有招到7家廠商，會陸續進駐。

陳致中說，當地有愛河灣無敵美景，還有第一年租金優惠等誘因，卻連星巴克咖啡都沒有意願進駐，招商成績不夠理想，要求文化局設法提出對策與誘因，要讓歷時12年籌備、斥資70億的高流，發揮最大效益。