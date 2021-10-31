柯文哲到苗栗有人喊選總統 也有人嗆為何反核電

台灣民眾黨主席台北市長柯文哲今天到苗栗縣，一早到頭份市中山市場受到熱烈歡迎，群眾有人高喊選總統，也有人嗆聲，質疑民眾黨為何反對核電，頭份市人今年夏天就飽受停電之苦。

民眾黨苗栗縣黨部今天上午在苗栗市中正路開幕，立委蔡壁如一早就到頭份市中山市場宣講12月18日公投案的立場，她說，公投案不是選人，而是就事論事，民眾黨的立場是「兩好兩壞」，同意萊豬不要來、珍愛藻礁案，不同意核四重啟、公投綁大選案。

柯文哲稍後到中山市場，他由秘書長謝立功、苗栗縣黨部主委馮啟彥等人陪同，逐一攤商及民眾握手致意，受到熱烈歡迎，有人高喊柯文哲選總統，蔡壁如選副總統，不過，也有人認為民眾黨為何反對核四重啟，頭份人今年夏天就數度停電之落，蔡壁如當場回應，台灣不缺電，停電是管理出問題。