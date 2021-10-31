【專家之眼】蔡英文以美為壑，恐將惹火上身

蔡英文總統日前接受美國有線新聞網專訪，透過話術暗示美軍派員在台活動，但卻讓國防部長必須出面澄清，美軍人員係來臺協助訓練，但絕非進駐臺灣；顯然就是不希望讓北京認定是跨越紅線，搞到攤牌對決。

其實綠營人物玩弄此種手法，不斷公開我與美國往來關係，以便透過挑釁北京操弄政情，已經是故技重施屢見不鮮，但邊際效應逐漸遞減，卻也是不爭事實。

昨日參加政論節目，主持人請受邀學者提出語辭，說明此等狀況。當時在腦海閃過英文「buck passing」或是「pass the buck」，但當時想到要將此項意指推諉責任、以鄰為壑或者是嫁禍他人之語辭解釋清楚明白，在論述節奏快速政論節目中，恐怕很難讓觀眾理解，最後只好放棄。

但事後左思右想，覺得還是值得用這句美式俚語，為讀者分析蔡英文總統希望將兩岸和平穩定責任轉嫁到華盛頓身上，把美國拖下水，此種政治算計，到最後恐怕會弄巧成拙惹火上身。

「buck passing」這個用辭其實是源自撲克牌戲，buck原是指雄性公鹿，在此則是指主持牌局負責發牌之莊家，此因當初在開拓西部時期，刀具製作者經常使用雄鹿頭上鹿角，經過切割研磨後作為刀柄，而在牌桌上經常就用此種具有鹿角刀柄之刀具放在莊家前，讓賭客辨認當時是由誰擔任莊家主導牌局。日後美國有些地方所設賭局則是用美元硬幣代替小刀，這就是為何美元計算單位被俗稱為buck之由來。

但在賭局進行過程中，有些賭徒不願當莊家負責發牌，因此就可表明態度將此職責跳過，並且推脫給其他賭客，此種不願承擔責任行為就被稱為「pass the buck」。美國總統杜魯門辦公桌上有個標語「The buck stops here」，其實就是表達身為美國總統無法迴避責任，必須承擔各個決策所產生後果，不可能推諉過失轉嫁他人。

這個政治口號其實相當經典，美國總統卡特特別向杜魯門總統圖書館商借這個標語，在其對全國發表勢將引發嚴重反彈之能源政策講話時，刻意在其辦公桌上展示該項標語。同時2019年「The buck stops here」更渡過大西洋，被英國首相強生所引述，表明其將負起責任致力於推動改革決心。而在不久之前，當拜登總統因為阿富汗撤軍被美國社會罵到臭頭時，其亦是以「The buck stops with me.」來表達勇於負責承擔後果之政治姿態。

國際政治中，犧牲盟友以便避禍上身是家常便飯，因此「buck passing」亦被國際關係學者用來表述此種“死道友不要死貧道”之自私心理。最經典案例就是在1930年代，各方面對納粹德國興起，都希望要遏止此項勢頭，但都不願打頭陣去當先鋒，運用各種策略希望推其他國家上陣，先讓別人與納粹德國開戰對決，然後再順勢進場坐收成果。

因此英國與法國聯手運用慕尼黑協定出賣捷克，以姑息政策安撫納粹德國，希望柏林將焦點轉向蘇聯，但莫斯科也不是省油的燈，立刻就以出賣波蘭為代價與納粹政權簽署德蘇互不侵犯條約，將燙手山芋扔回到英法兩國手中，迫使倫敦與巴黎在波蘭受到入侵後必須表態。

當然也有國際政治學者米爾斯海默(John Mearsheimer)認為二次大戰同盟國刻意推遲發動兩棲登陸，開闢反攻歐洲之第二戰線，刻意要讓納粹德國與蘇聯在東線廝殺消耗雙方實力，其實亦是存心以鄰為壑，透過嫁禍於人以便有利於戰後掌握歐洲戰略態勢，其實亦算是「buck passing」經典實際案例。

美蘇冷戰期間多次運用代理人戰爭，希望透過支持盟友來消耗對方實力，其中韓戰、越戰以及美國支持蘇聯入侵阿富汗後之反抗勢力，說起來亦是「buck passing」中運用盟友當砲灰，避免本身必須親自上火線，期能以較低代價，謀求戰略利益之具體例證。

國際政治縱橫捭闔折衝樽俎之基本原則千年不變，政治牌局規則原理並無新意，蔡總統希望華盛頓要為臺北拚性命，刻意暗示將美國要拖下水，殊不知華盛頓戰略謀士還希望把臺灣設局成為下個珍珠港，存心要讓北京走入圈套，讓臺北變成砲灰，以便讓華盛頓能夠獲得口實，來發動各國再來搞個八國聯軍圍攻北京戲碼。

不要以為這是危言聳聽，當初海珊在入侵科威特前還跟美國打過招呼，更問過美國大使華盛頓將如何反應，結果還是上當中計，讓華盛頓獲得對其得以鳴鼓而攻之藉口。1979年時，華盛頓答應北京斷交廢約撤軍三項條件，其實就是慕尼黑協定再版，以便讓北京轉向與其聯手對付蘇聯。

目前華盛頓戰略布局是要將台灣變成吸引北京上當珍珠港，但亦有可能與北京談妥交易，再度讓台北成為被出賣之捷克或是波蘭。假若臺北僅能押寶華盛頓，不能發揮自主意志與北京打交道，那就永遠要當扈從強權小弟與任人擺布棋子。

小國不要幻想「buck passing」，這種翻雲覆雨政治遊戲，必須要靠實力為基礎，台灣沒有玩得起此種牌局條件。在國際社會耍弄悲情，沒有實質利益，就算獲得憐憫，絕對不會有國家願意出面替人出氣；但是看起來蔡總統已經完全入迷，很難脫離此種策略不歸路。