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國安局長說兩岸在蔡總統任內都沒事 國安局詮釋：冷和

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通日前公開表示，在蔡英文總統任期內都不會有事。本報資料照片
國安局長陳明通日前公開表示，在蔡英文總統任期內都不會有事。本報資料照片

針對兩岸情勢，國安局長陳明通日前公開表示，在蔡英文總統任期內都不會有事。國家安全局進一步指出，蔡總統致力推動兩岸和穩，強調修憲不會碰觸主權等敏感議題。研判兩岸關係短中期仍將維持冷和局勢。

國安局日前在立法院的專案報告中，曾披露中共要讓台灣「圍壓可控」？國安局日前向立委作出進一步解釋。

國安局表示，中共對台政策持續透過外交孤立圍堵、軍事極限施壓、經濟壓拉並舉等手段，妄圖緊抓兩岸關係發展的主導權，促使兩岸發展朝向統一方向，以及確保「一中格局」可控、不生變。

國安局說，中共為因應明年20大召開，下階段主要置重在確保兩岸情勢穩控，並爭取任何有利促統對象，推進對台工作成效，而對台防控重點有三，一是防堵台灣外交突破、台美關係升溫、台灣以國家名義參與國際組織與活動；二是保持軍事威懾，主要利用台海周邊海域常態襲擾，防止外力介入及將台海內海化；三是持續利用經貿統戰深化兩岸依賴鏈結，防堵我參與區域經濟組織，並向我政府施壓要求改變大陸政策。

而國安局長陳明通曾公開說，從現在到2024年蔡總統第二任期結束前，兩岸都不會有事。國安局表示，中共自1949年成立中華人民共和國以來，從不放棄以武力解決「台灣問題」，且向來不掩飾其「完成統一大業」、併吞台灣的意圖。綜觀習近平掌權後愈趨獨裁、極權，尤其面對蔡總統始終未接受以「一中」為前提之「九二共識」，近年來不斷對台採取極限施壓手段、共機擾台常態化等強硬作為，致兩岸關係陷入冷和僵局。

國安局說，今年10月1至4日中共雖以破紀錄149架次共機騷擾我西南空域，但當時美、英3艘航空母艦航經台海周邊演訓，顯然是向中共傳達國際社會反對中共對台霸凌，要求中共應有分寸節制，此是二次世界大戰後首見的情況。

國安局說，蔡總統致力推動兩岸和穩，強調修憲不會碰觸主權等敏感議題。研判兩岸關係短中期仍將維持冷和局勢。

國安局 中共 台海

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