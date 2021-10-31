【專家之眼】萬聖節的鬼話，蔡英文連高中生也騙！

媒體報導10月30日蔡英文參加某個周刊舉辦的「小英總統與高中生面對面論壇」，學生們提問包括：核四是否重啟運作？中油三接案何以一定要設在觀溏藻礁保護區？政府雖然會嚴格把關食品安全，為何不乾脆取消美豬進口，符合民意要求？

由於總統府網站尚未公佈這項活動的內容，筆者只能根據報導，覺得她對這些高中「少年仔」的回答是在「虎」也是「拐騙」（台語）。

這裡就以桃園大潭觀塘藻礁為例，高中生問她為什麼一定要設在保護區。她回答説中油第三天然氣接一案，在前一任即馬總統時就開始規劃，當時完全沒有考慮藻礁問題。原來規劃的面積非常大，反而現在民進黨執政把它縮小到只有原規劃的1/10。

蔡更進一步強調，現在為了保護藻礁，規劃將接收站再往外推455公尺，已離岸1.2公里，這樣會遲延一點完工時間， 也會增加成本，但卻是民進黨的兩全及雙贏方案。

先説第三天然氣接站的規劃，蔡又用馬維拉的老梗，而且是謊話。其實三接緣起於1996年東帝士企業集團就取得大潭工業區的開發及建港權，當時就是為了準備設置液化天然氣的接收站，所以大潭三接廠是源自於李登輝時代。

更妙的是觀塘工業區開發環境影響評估是在1999年4月15日行政院環保署第57次環境影響評估委員會會議審查通過原開發單位東鼎公司「桃園縣觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」，請問這時候誰是總統？還是李登輝！

接著是2000年3月30日，行政院環保署第69次環境影響評估委員會會議審查，通過開發單位經濟部工業局的「桃園縣觀塘工業區工業專用港環境影響說明書」。而且觀塘工業區第一期造地工程是在2001年11月12日正式開工。請問這時候的總統是誰？ 陳水扁！

沒錯，馬英九在任內仍繼續推動大潭觀塘工業區及港區建設。但真正爭議是2017年中油在觀塘工業區（港）新建液化天然氣接收站（此即大家稱為「三接」），預估2025年完工。由於整個工業區及港區面積規劃範圍會覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，直接衝擊大潭藻礁生態；又因突堤效應，可能會連帶影響鄰近白玉藻礁和觀新藻礁，造成泥沙淤積。於是環團開始特別注意。

造成環團強烈反對的最直接導火線是2018年10月8日三接的環評再度過關，保護藻礁的環團稱這是「環評史上最黑暗的一天」，加上環保署副署長詹順貴在大會舉行前還發表辭職聲明。這才刺激了反對觀塘三接的人要提起公投。而且對環團另一個大刺激是，他們以審查有重大瑕疵為由，提起行政訴訟請求撤銷環評，但遭高等行政法院駁回。以上有關三接藻礁公投重大事件發生的時候，請問總統是誰？蔡英文！

其實推動藻礁公投的領銜人是民進黨員，因主張台灣獨立，也加入台灣建國黨，環團人士以為蔡英文在2013參加桃園藻礁活動時曾寫下「藻礁永存」4個字，如今卻背棄諾言，又寧可犧牲7千年才能形成的藻礁，環團人士被騙的氣憤程度可以想像。

在西洋鬼節萬聖節前夕，蔡英文對純潔的青年學子，誇誇其談她已經把三接面積限縮到23公頃，而且外推了455公尺，距海岸1.2公里，這和環團人士主張的距海岸5公里，相去甚遠，只能説是蔡在萬聖節的鬼話連篇吧!

如今蔡英文更對包括藻礁在內的4個公投下了「4個不同意」的旨意，明示了她對環境保護的背叛，然背後圖利的是什麼，不得不讓人有莫大的想像空間啊！