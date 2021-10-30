不排除再度征戰台南市長？王定宇：一局歸一局

民進黨湧言會積極擴張政治版圖，召集人、立委王定宇在台南推出3名人馬投入明年議員選戰，今天3人同時成立服務處，展現初選決心，此舉也被地方視為是王定宇布局市長選舉的前哨戰，對此，他受訪時未正面回應，表示一局歸一局，「沒有說你現在子弟兵推得多，未來市長就是你的」。

本屆民進黨台南市長初選呈現6搶1局面，競爭激烈，包含王定宇在內的多名南市立委都參戰，而王定宇在湧言會屬核心人物，即使初選落敗後仍持續維持曝光度、新聞熱度。王定宇今天替大新營區參選人張豪澤、中西及北區林建南、麻豆區李開通站台力挺，希望力拓湧言會在地方議員席次，加上明年縣市長提名條例仍未有共識，不免讓地方揣測王是在為2022或2026市長選舉鋪路。

王定宇表示，立委是受人民栽培的政治人物，當然有責任栽培新人，讓政治有心血、新陳代謝，一個政治團體在面對初選與大選時當然會推出人選，且立委是各選區唯一1席，在這方面也是本分之一。

至於未來市長選舉，王定宇認為這是一局歸一局，「沒有說你現在子弟兵推得多，未來市長就是你的，這樣想會讓自己想不開」。他說，世事難料，現在本分是為國舉才，幫台南市推出好人選，讓市民做篩選。