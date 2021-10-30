王浩宇「一卡皮箱」來高雄 基進黨候選人：齊為高雄打拼

民進黨桃園市前議員王浩宇準備參加高市三民區議員黨內初選，今早在臉書宣告準備行李，明天進駐高雄勤走基層，並透露不少台灣基進支持者勸他不要到三民區影響基進新聞部主任張博洋選情。張博洋說，他在12年前以屏東人身份到高雄求學、工作，今天也以一個高雄人的心情，歡迎王浩宇一同為高雄打拚，盼明年高市議會民進黨加台灣基進共同過半。

韓國瑜擔任高雄市長時代，王浩宇以監督高雄市政聞名，年初遭罷免，日前宣布投入高雄市三民區議員選舉，但要先通過民進黨黨內初選機制才能獲得提名。

三民區人口數僅次於鳳山，過去議員選舉競爭激烈，現有的8席議員中，4席國民黨、3席民進黨、1席時代力量，民進黨有康裕成、何權峰與鄭孟洳。明年大選，已有台灣基進張博洋、民眾黨李佳玲宣布投入此區。

王浩宇指出，這幾天收到幾位台灣基進支持者來信，要他去別區選，不要影響張博洋，但台派要達成議會過半的目標，三民區只當選3至4席是不夠的，勢必要以4+1為戰略目標，民進黨才有可能完全執政。

張博洋回應說，高雄是一個樂於接納青年的城市，「身為一個高雄人，我們都應該歡迎認真打拼的年輕人」；明年的市議會以本土執政的民進黨加上年輕敢衝的台灣基進共同過半為最大目標。

對於這些來勢洶洶的新人，議員康裕成表示，做為執政黨的公職，現階段應以12月18日的公投為重、團結一致為執政黨發聲，呼籲大家「4個不同意 台灣更有力」。