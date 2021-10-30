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王必勝緋聞對象駁斥「每月6萬」傳聞 衛福部盼低調再低調

王必勝緋聞對象駁斥「每月6萬」傳聞 衛福部盼低調再低調

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
王必勝緋聞對象現身，衛福部內意見盼王必勝低點再低調。報系資料照／記者黃仲裕攝影
王必勝緋聞對象現身，衛福部內意見盼王必勝低點再低調。報系資料照／記者黃仲裕攝影

衛福部醫福會執行長王必勝婚外情事件延燒，自由時報今報導，王必勝婚外期對象林小姐控訴，外界流傳的「每月6萬元生活費」、稱呼「老公」等不是事實，是遭不明網友惡意在IG上用對話「釣魚」陷害。

林小姐向自由時報記者表示，爆料者多月前以「Phoebe Baby」的假IG帳號，主動以討論嬰兒食品的事情為由與她聊天，她也當作是普通網友亂聊天，表示「網路上跟陌生網友聊天，當然不會講真的內容」。

林小姐說，她的生活很簡樸，與5個家人同住舊公寓，名牌包也是自己買的，至於出遊打卡照片，都有家人和朋友一起，她希望惡意攻擊扭曲可以停止，媒體刊登爆料者不實的對話截圖也沒經過當事人同意。

林小姐認為，根本沒有「Phoebe Baby」這個人，控訴這群爆料者用幾個月時間蒐集並設計她，「網路真的很可怕」。她也表示，非常抱歉造成王醫師和他的家人這麼大的困擾，她誠心向他們致歉。最後說，她和王必勝「真的只是朋友」，對於外界紛擾不願多談。

王必勝現也擔任中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長，指揮中心指揮官陳時中曾說，目前沒有要任何更動王必勝職務的計畫，指揮中心及醫福會還非常需要他。

就了解衛福部內部氛圍的知情人士說，衛福部內部仍認為，王必勝在新冠肺炎疫情期間防疫有功，不希望就此折損人才，希望他現在能專心在防疫公務上，並淡化私領域的爭議，行事低調再低調。就記者截稿前，尚未取得王必勝回應。

王必勝緋聞對象現身，衛福部內意見盼王必勝低點再低調。圖／聯合報系資料照
王必勝緋聞對象現身，衛福部內意見盼王必勝低點再低調。圖／聯合報系資料照

王必勝 衛福部 婚外情

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