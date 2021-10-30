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遭批煽動網友攻擊何博文 侯友宜盼大家正面看待老警察

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市議員何博文因遭起底沒當兵而被圍剿，他批評是新北市長侯友宜刻意煽動。侯友宜表示，每個人都要照顧好自己身體，並以任何身分及形式捍衛中華民國，尤其不要質疑工作多年老警察捍衛國家的決心，還是呼籲大家團結努力保衛國家及人民。

何博文因共機繞台一事與侯友宜對嗆，並遭網友起底原來沒當過兵，他今在臉書說明是因為心臟病才沒辦法當兵，同時質疑侯友宜是刻意煽動大家攻擊他，手段相當卑劣。

侯友宜回應，每一個人都要照顧好自己的身體，無論在任何職位身分或用任何形式，都要義無反顧的保衛中華民國。

侯友宜強調，自己這一輩子幾乎都在槍口討生活，打擊犯罪、保國衛民，盼外界對於工作這麼多年的老警察要正面看待，不要質疑他捍衛中華民國的決心，以及保護台灣人民的意志。他同時呼籲，大家一起努力，團結在一起，捍衛中華民國、保衛台灣人民，期盼大家一起努力讓國家更好。

新北市長侯友宜今率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並與民眾熱烈互動。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今率領各局處首長參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，並與民眾熱烈互動。記者李成蔭／攝影

侯友宜

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