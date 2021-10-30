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朱立倫聘任中評會主席團主席 郝龍斌：沒徵詢、無意願

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌。報系資料照／記者曾原信攝影
台北市前市長郝龍斌。報系資料照／記者曾原信攝影

國民黨主席朱立倫今提名增聘前副主席郝龍斌、陳鎮湘、前台北縣長周錫瑋、台北市議會前議長吳碧珠、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻為中評會主席團主席，經全代會通過。但郝傍晚發出聲明表示，未獲徵詢，也沒有意願。

郝龍斌表示，國民黨當務之急，為世代交替，也讓更多有戰鬥力的第一線公職人員為黨服務， 祝福朱立倫與國民黨黨務順利，年底4項公投得到認同、為人民把關，但他現在只想以一個黨員及義工的身分為黨和基層服務。

郝龍斌說，關於朱立倫提名他擔任中評會主席團主席一事，他事先並未接獲相關訊息和通知， 目前也沒有意願擔任任何黨職，謝謝朱立倫提名。

去年3月立委江啟臣打敗郝龍斌當選黨主席後，5月也一度有意增聘郝龍斌為中評會主席團主席，也遭郝婉拒。

國民黨主席朱立倫。報系資料照／記者陳正興攝影
國民黨主席朱立倫。報系資料照／記者陳正興攝影

郝龍斌 朱立倫 國民黨

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