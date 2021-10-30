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蘇貞昌又喊抗中保台 批國民黨配合中國大陸

聯合報 / 記者鄭國樑曾健祐朱冠諭／桃園即時報導

民進黨公投說明會今日在桃園區三民運動公園登場，行政院長蘇貞昌在台上開講時，背後螢幕還放上美國前國務卿萊斯先前談話，蘇貞昌說，萊絲看得非常清楚，她很懷疑這是中國遙控親中勢力要顛覆台灣，蘇表示，親中勢力現在就是跟中國唱和，中國最希望台灣不加入CPTPP，中國最希望台灣外交走不出去。

蘇貞昌表示，中國國民黨每個動作都配合中國，跟中國唱和，在立法院亂、在街頭亂，現在用公投亂，美國前國務卿看得清清楚楚還講出來，這些公投若真的讓國民黨亂台灣通過，那國民黨就達到奪取政權目的，這樣中國最高興，因為親中勢力心中只有中國沒有台灣。

蘇貞昌高聲呼籲要一起抗中保台，一起努力阻止中國想做的事情，台灣人要表現最高民意，一起出來12月8日，人人返鄉投下四個不同意，台灣才會更有力，讓台灣不會被國民黨亂下去。

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