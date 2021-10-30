快訊

獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三位副發言人陪同掃街預告參選？侯友宜：青年前途無可限量

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）日前宣布，市府團隊將新增2名副發言人，分別是呂家愷（左一）及蔡畹鎣（右二），加上原副發戴湘儀（左二），新北市府現已有3名年輕的副發言人。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右一）日前宣布，市府團隊將新增2名副發言人，分別是呂家愷（左一）及蔡畹鎣（右二），加上原副發戴湘儀（左二），新北市府現已有3名年輕的副發言人。記者李成蔭／攝影

新北市三位副發言人今日陪同市長侯友宜萬聖節活動掃街，外界關注三人是否會參選明年議員，侯友宜表示，三位副發言人非常優秀，創意及能力也都順利推動市政，他們未來前途無可限量，也希望他們能持續為新北做最大貢獻。

侯友宜今日參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，三位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣和呂家愷也一同變裝並全程陪同參與，引發外界關注三人是否參選明年的新北市議員選舉。

侯友宜表示，三位副發言人非常優秀又能幹，尤其在推動市政建設方面也非常有年輕人的創意，跟市府現階段工作方向契合，今天他們三位的打扮也是年輕有創意的吸血鬼造型。

侯友宜還說，年輕人的打扮造型能帶動商圈買氣，不過目前三位副發言人還是將重心擺在市政工作推動上，他們職責就是讓新北的發展能都被看見，讓年輕人能夠喜歡及愛上新北。

侯友宜強調，每個人都有自己的選擇，年輕人都會做自己，這他都會尊重，年輕人們前圖無可限量、都是最棒的，希望他們能為這座城市做最大的貢獻。

侯友宜今日參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，三位副發言人戴湘儀（前排左二）、蔡畹鎣（前排右二）和呂家愷（前排右一）也一同變裝並全程陪同參與。記者李成蔭／攝影
侯友宜今日參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，三位副發言人戴湘儀（前排左二）、蔡畹鎣（前排右二）和呂家愷（前排右一）也一同變裝並全程陪同參與。記者李成蔭／攝影

侯友宜

延伸閱讀

曾諮詢郝龍斌任副主席被拒絕？ 朱立倫：沒有這狀況

嗆侯友宜反遭起底沒當兵 何博文提自己曾差點命都不保

影／未出席全代會 侯友宜：一定關心、盡黨員責任

何博文疑被抓包沒當兵 侯友宜：「保家衛國是義務」

相關新聞

葉金川願與羅一鈞、莊人祥分享獎項 突語出驚人「有小三的不能給」

「抗煞英雄」前衛生署長葉金川今獲得第31屆醫療奉獻獎「特殊奉獻獎」，面對如今全球新冠疫情下，指揮中心堅守防疫前線，葉金川...

曾諮詢郝龍斌任副主席被拒絕？ 朱立倫：沒有這狀況

國民黨主席朱立倫公布3名新任副主席，包括嘉義市長黃敏惠、陸委會前主委夏立言、中央委員連勝文。被問及曾徵詢前國民黨副主席郝...

黨代表提「韓國瑜條款」防黨員首任公職落跑 國民黨：不宜

國民黨今天舉行全國代表大會，新竹縣黨代表范釗提出黨員首次當選公職任期規定制度化的「韓國瑜條款」，希望黨員首次當選某公職在...

三位副發言人陪同掃街預告參選？侯友宜：青年前途無可限量

新北市三位副發言人今日陪同市長侯友宜萬聖節活動掃街，外界關注三人是否會參選明年議員，侯友宜表示，三位副發言人非常優秀，創...

口誤反對九二共識 朱立倫：早上多喝咖啡會講更清楚

國民黨今天舉行第21屆全代會，黨主席朱立倫接受央視提問，今天通過的新政綱中將「反對一國兩制」納入，是否會造成和大陸溝通的...

影／拜登「協防說」 台灣人相信嗎？

美國總統拜登日前承諾協防台灣，蔡英文也首度證實有美軍在台。德國之聲街訪台灣民眾，了解一般人的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。