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三位副發言人陪同掃街預告參選？侯友宜：青年前途無可限量
新北市三位副發言人今日陪同市長侯友宜萬聖節活動掃街，外界關注三人是否會參選明年議員，侯友宜表示，三位副發言人非常優秀，創意及能力也都順利推動市政，他們未來前途無可限量，也希望他們能持續為新北做最大貢獻。
侯友宜今日參與板橋府中商圈「搞什麼鬼」變裝大遊行，三位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣和呂家愷也一同變裝並全程陪同參與，引發外界關注三人是否參選明年的新北市議員選舉。
侯友宜表示，三位副發言人非常優秀又能幹，尤其在推動市政建設方面也非常有年輕人的創意，跟市府現階段工作方向契合，今天他們三位的打扮也是年輕有創意的吸血鬼造型。
侯友宜還說，年輕人的打扮造型能帶動商圈買氣，不過目前三位副發言人還是將重心擺在市政工作推動上，他們職責就是讓新北的發展能都被看見，讓年輕人能夠喜歡及愛上新北。
侯友宜強調，每個人都有自己的選擇，年輕人都會做自己，這他都會尊重，年輕人們前圖無可限量、都是最棒的，希望他們能為這座城市做最大的貢獻。
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